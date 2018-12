() Der Kapellenhof der Familie Krämer in Manderscheid hat erneut die Abstimmung zum beliebtesten Ferienhof in Rheinland-Pfalz gewonnen.

Von September 2017 bis November 2018 konnten Landurlauber in ganz Deutschland ihre persönliche Meinung über Ausstattung, Freizeitangebote, Verpflegung und Service auf den Ferienhöfen mithilfe einer Online-Bewertung abgeben. Neben den vier Kategorien Ausstattung, Freizeitangebote, Service und Genussfaktor bot sich bei der Online-Bewertung zusätzlich die Möglichkeit, den Bauernhofurlaub aus subjektiver Sicht zu beurteilen.

Neben dem Manderscheider Hof haben neun weitere Höfe den Sieg in ihrem Bundesland errungen. Offiziell beglückwünscht werden die Gewinner auf der Internationalen Grünen Woche im Januar in Berlin. Dort wird auch bekanntgegeben, wer von ihnen am besten abgeschnitten hat und der „beliebteste Ferienhof Deutschlands“ ist.