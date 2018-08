später lesen Kunstsprechstunde Anmeldung zur Kunstsprechstunde in Wittlich Teilen

(red) Die nächste Begutachtung von privaten Kunstschätzen in der CASA Tony M. in Wittlich wird am Samstag, 17. November, von 11 bis 13 Uhr angeboten. Die Kunsthistoriker Diana Lamprecht M.A. und Dr. Stefan Heinz werden bei der Kunstsprechstunde wieder Kunstwerke, Antiquitäten, Flohmarktschnäppchen, Erbstücke oder Dachbodenfunde aus Privatbesitz unter die Lupe nehmen.