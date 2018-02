später lesen Demonstration Friedliche Demonstration gegen türkische Regierung FOTO: Veranstalter / VEranstalter FOTO: Veranstalter / VEranstalter Teilen

250 Menschen haben am Samstag in Wittlich unter dem Motto „Afrim ist nicht allein!“ gegen den „Angriffskrieg der türkischen Regierung“ auf die kurdische Region um Afrim demonstriert. Organisiert wurde die Demonstration von der kurdischen Gemeinde Wittlich. Die Partei „Die Linke“ rief zur Beteiligung auf. Für diese sprach Tom Ebertz, Vorstandsmitglied im Landkreis Bernkastel-Wittlich, und forderte, dass die Bundesregierung Rückgrat zeigen möge gegen den türkischen Präsidenten Erdogan, der eine angebliche „Terrorgefahr“ als Begründung für den Angriffskrieg aufführe. Diese Begründung sei hanebüchen, da auf Seiten der Türkei islamistische Melizen kämpfen. Er stellte heraus, dass die YPG und andere kurdische Organisationen inzwischen eine Untersuchung durch Menschenrechtsorganisationen forderen, da sie in dem Angriff Verstöße gegen das internationale Menschenrecht sehen. red