Messdiener haben viel Spaß im Zeltlager

25 Messdiener und neun Betreuer aus Landscheid, Burg und Niederkail verbrachten fünf sonnige Zeltlagertage auf dem Sportplatzgelände in Meisburg.

Bei einer Führung im Kreiswasserwerk erlebten die Kinder einen spannenden Einblick in die Trinkwassergewinnung. Bei einer Dorfrallye und einer Nachtwanderung konnten sie den Ort Meisburg kennenlernen. Im Freizeitpark Daun hatten die Teilnehmer einen Tag voller Spaß und Freude. Eine Abkühlung bei den heißen Temperaturen genossen die Jugendlichen bei Wasserspielen. Gemütliche Lagerfeuerabende gehörten ebenso dazu wie auch eine Modenschau. Unter dem Motto des Zeltlagers: „Give and take – schenken und beschenkt werden“, fanden religiöse Morgenkreise statt. Es wurden Collagen mit Bäumen gebastelt an die sich die Messdiener gegenseitig „Gute-Wünsche-Blätter“ klebten. ⇥Foto: Privat