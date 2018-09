später lesen Musik Musik trifft Geld im Bundesbank-Bunker Teilen

Im Rahmen des Mosel Musikfestivals ist das Kapelsky Trio gleich zweimal in der Region. Am Mittwoch, 19. September, spielt die Band ab 20 Uhr in der Synagoge Wittlich. Musikalisch vereinen sie Polka und Klezmer.