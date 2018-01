Die Speicherer Stadtmusikanten sind am Mittwoch, 31. Januar, ab 15 Uhr in der Caritas-Begegnungsstätte in der Kasernenstraße 37 in Wittlich zu Gast. Frack, Fliege und Melonenhut mit Leierkasten und Teufelsgeige sind ihre Markenzeichen. Gäste sind willkommen.