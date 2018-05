Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier teilt mit, dass am heutigen Montag mit den Instandsetzungsarbeiten der Sukistraße auf der L 60 in Landscheid begonnen wird. Die Arbeiten an der L 60 erfolgen unter halbseitiger Sperrung mit Ampfelführung. Die Straße bleibt also einspurig befahrbar und muss während der Bauarbeiten nicht voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen am Mittwoch, 9. Mai, enden.