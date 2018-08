später lesen Kunst Termine für die Kunstsprechstunde Teilen

Die nächste öffentliche Kunstsprechstunde in Wittlich ist am Samstag, 17. November, 11 bis 13 Uhr in der Casa Tony M (Marktplatz 3) in Wittlich. Termine werden unter Telefon 06571/171351 vergeben.