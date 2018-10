später lesen Glaube Tiertherapeutin liest Psalm 91 Teilen

Twittern

Teilen



Jeden Sonntag um 18 Uhr lesen Bürger ihre Lieblingsgeschichte in der Wallfahrtskirche in Klausen vor. Die 26. Vorleserin ist am Sonntag, 7. Oktober, Esther Willems, Tiertherapeutin aus Manderscheid.