Volksbank nimmt Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb

(red) Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank nahm zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb. Diese stehen auf dem Kundenparkplatz der Filiale in der Trierer Landstraße 7 a in Wittlich. Ab sofort besteht die Möglichkeit, an den zwei Ladestationen mit je zwei Anschlüssen gleichzeitig vier Autos rund um die Uhr aufzuladen.