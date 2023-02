Waxweiler : Familiärer Umzug in Waxweiler

Rosenmontagszug in Waxweiler Foto: Nowakowski Vladi

Ölscheichs, Hippies und Tanzgarden in Waxweiler: Familiär wie immer und mit Spaßgarantie für Klein und Groß: Vier Umzugswagen und sechs bunte Fußgruppen geben sich am Rosenmontag in Waxweiler die Ehre.

