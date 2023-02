5. Jahreszeit : Karneval in Trier – Das ist los an Weiberdonnerstag und Rosenmontag

Foto: TV/Hans Krämer

Trier Wo gehen die dicksten Partys, wann starten die Umzüge und wie komme ich am besten von A nach B. Die wichtigsten Infos rund um den Trierer Karneval.

Nach zwei Jahren Durststrecke startet der Karneval auch in Trier wieder durch. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Eckdaten rund um die größten Partys und Umzüge. Informationen zu einzelnen Sitzungen finden Sie auf den Webseiten der jeweiligen Karnevalsgesellschaften.

Weiberdonnerstag in Trier

Der Trierer Karneval startet auch in diesem Jahr wieder um 11.11 Uhr auf dem Hauptmarkt mit der Proklamation des Prinzenpaars.

Um 16.11 Uhr findet am Weiberdonnerstag dann in der Europahalle die große „Halaudi“ Karnevalsfeier des KG Heuschreck statt.

Nach dem erfolgreichen Start vor drei Jahren mit über 1.500 feiernden Karnevalisten freut sich der Verein mit vier Live-Bands und DJ auf die zweite Auflage der Party.

Zeitgleich startet die „Weiberfastnacht Party“ im Druckwerk Euren, ebenfalls um 16.11 Uhr. Die Veranstalter wollen hier nach eigener Aussage mit DJane Rent a Sunshine, DJ Fritz und S-Maxx an die legendären Partys im Romika Eventzelt anknüpfen.

Foto: Roland Morgen 67 Bilder 11.11. 22 auf dem Trierer Kornmarkt

Rosenmontag in Trier

Der Trierer Rosenmontagsumzug startet am 20. Februar um 12.11 Uhr in der Medardstraße in Trier-Süd und endet am Verteilerkreis in Trier-Nord mit der großen Karnevalsfeier in der Arena Trier im Anschluss. Der Rosenmontagsumzug steht in diesem Jahr unter dem Motto „Trier im Glück, Karneval ist zurück“.

Strecke des Umzugs: Medardstraße (Aufstellung) – Matthiasstraße – Saarstraße – Neustraße – Brotstraße – Grabenstraße – Hauptmarkt – Simeonstraße – Paulinstraße – Herzogenbuscherstraße – Verteilerkreis (Ende)

Die Aufstellung beginnt am Rosenmontag um 9.30 Uhr. Einen Infoabend für Zugteilnehmer gibt es am Montag, 13. Februar um 20 Uhr im Eurener Druckwerk. Teilnehmer können sich bis zum 14. Februar auf der Webseite des Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval e.V. (ATK) anmelden.

Die vom ATK organisierte Rosenmontagsparty in der Arena Trier startet nach dem Umzug am 20. Februar um 14.11 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr DJane Rent a Sunshine, De Hofnarren und die DomPiraten.

Weiberdonnerstag in Ehrang

Die Weiberdonnerstagparty in Ehrang findet in diesem Jahr im Festzelt der KG Rot-Weiß Ehrang am Marktplatz statt. Die Party startet am 16. Februar um 17 Uhr mit der Band De Pänz.

Rosenmontag in Ehrang

Der 48. Rosenmontagszug in Ehrang startet am 20. Februar um 14.11 Uhr in der Alemannenstraße und endet am Kyllufer mit anschließender Karnevalsfeier am Marktplatz.

Strecke des Umzugs: Alemannenstraße und Quinterstraße (Aufstellung) – Qinterstraße – Niederstraße - Kyllstraße – Kyllufer (Auflösung)

Die anschließende Karnevalsfeier im Festzelt am Ehranger Marktplatz wird präsentiert von der KG Rot-Weiß Ehrang.

Parken und Busverkehr an Karneval in Trier

An Weiberdonnerstag und Rosenmontag fahren die Busse der Stadtwerke Trier bis 3.15 Uhr am Folgetag im Sternverkehr. Dabei richtet sich der Fahrplan an Weiberdonnerstag nach dem Freitagsfahrplan, an Rosenmontag nach dem Samstagsfahrplan.

Während der Rosenmontagsumzüge kommt es im Busverkehr zu Umleitungen. Nähere Informationen hierzu folgen.