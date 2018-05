Auto in Hermeskeil zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Ein schwarzer VW Tiguan ist laut Polizei am Montagabend in Hermeskeil stark zerkratzt worden. Der Hintergrund ist noch unklar, Zeugen werden gesucht.

Die Polizei Hermeskeil ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung an einem Auto auf dem Parkplatz des Supermarkts Kaufland in Hermeskeil. Am Montag sei dort in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr ein geparkter VW Tiguan fast über die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt worden.

Bisher liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 entgegen.

(red)