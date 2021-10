Zusammenstoß : Drei Verletzte bei Unfall auf der B269 nahe Morbach

Morbach An der B269/B327 nahe Morbach ist es am Montagnachmittag zu einer Kollision von zwei Autos gekommen. Drei Menschen wurden dabei laut Polizei verletzt.

Der Unfall soll sich so zugetragen haben: Ein 80-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug auf der B269 unterwegs und bog an der Einmündung nach links auf die B327 in Richtung Thalfang ab. Dabei missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines von rechts auf der B 327 kommenden Autos, das in Richtung Thalfang fuhr.