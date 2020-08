Trunkenheit : 55-Jähriger fährt betrunken Auto

Einmal pusten bitte: Einen solchen Atemalkoholtest zieht der Anwalt des Eifelers in Zweifel. Foto: Uli Deck/dpa Foto: picture alliance / dpa/Uli Deck

Gerolstein Bei einer Streifenfahrt haben Beamte der Polizeiinspektion Daun am Freitag um 23.25 Uhr in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße einen 55-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein überprüft und bei ihm einen Alkoholtest vorgenommen.