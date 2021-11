Blaulicht : Brand in Trier-Süd: Neun Menschen verletzt

Update Trier Bei einem Brand in Trier-Süd ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Weitere Menschen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Was bislang bekannt ist.

Großalarm für die Berufsfeuerwehr Trier: In einem Haus in der Friedrich-Wilhelm-Straße, in unmittelbarer Nachbarschaft der Wache, kam es am Freitagnachmittag zu einer Fettexplosion. Bei einem Löschversuch wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt, er ist mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen worden, teilte Ernst Mettlach, Sprecher der Stadt Trier vor Ort, mit.