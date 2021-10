Kriminalität : Zwei Diebe schlagen in Autohaus in Daun zu: Verkäuferin kann die Tat nicht mehr stoppen

Zwei Diebe schlagen in Autohaus in Daun zu: Verkäuferin kann die Tat nicht mehr stoppen

Bei einem Autohändler schlugen zwei Diebe zu, erbeuteten Bargeld und ergriffen anschließend die Flucht. Die Polizei fahndet nun mit einer Personenbeschreibung.

Am Freitag, den 29. Oktober 2021 kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße von Daun bei einem Autohändler in dessen Geschäftsräumen zu einem Wechselfallenbetrug. Zwei männliche Täter erlangten nach der Bestellung von Kleinteilen Zugriff auf die Hauskasse und ergriffen letztlich fast alle darin befindlichen Geldscheine eines bestimmten Nennwertes. Zur Höhe des eingetretenen Schadens macht die Polizei keine Angaben.

Täter flüchten nach dem Diebstahl in Daun

Als die Verkäuferin sich vehement gegen die Wegnahme des Bargeldes stemmte und ihrerseits das Geld zurückforderte, flüchteten die beiden Männer aus dem Gebäude auf die Straße in Richtung des nahegelegenen Netto-Marktes.

Täterbeschreibung

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide ca. 30-35 Jahre alt, 170cm - 175cm groß, schwarze und kurze, teilweise wellige Haare, 3-Tage-Bärte. Sie trugen einen beigen bzw. blauen Mantel. Ein Täter sprach deutsch, der zweite gab vor, sich lediglich auf Englisch verständigen zu können. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sind diese Personen an weiteren Orten in Daun aufgefallen? Haben Zeugen die Flucht der Männer beobachtet oder sie vielleicht in ein Fahrzeug einsteigen sehen?