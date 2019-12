Polizei gibt Tipps : Damit beim Feuerwerk nichts schiefgeht

Trier Durch illegale Böller zerfetzte Hände und querfliegende Feuerwerksraketen: Damit das neue Jahr nicht mit einer Katastrophe beginnt, sollte man über den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern informiert sein. Das Polizeipräsidium Trier klärt auf.

Illegale Böller Illegale pyrotechnische Gegenstände werden in der Regel über einschlägige Shops im Internet bestellt. In den jeweiligen Herkunftsländern unterliegt solche Pyrotechnik unter Umständen nicht denselben gesetzlichen Beschränkungen uns Sicherheitsauflagen wie in Deutschland. Insofern kann sich der Besteller gegebenenfalls strafbar machen.