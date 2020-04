Kollision beim Abbiegen in Esch : Vier Menschen bei Unfall leicht verletzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

ESch (red) Vier Menschen sind am Sonntag bei einem Unfall auf der L 47, Höhe A 1-Anschlussstelle Salmtal, leicht verletzt worden. Ursache war laut Polizei, dass der Fahrer, der auf der L 47 in Richtung Klausen unterwegs war, beim Versuch, auf die Autobahn in Richtung Koblenz aufzufahren, einen entgegenkommenden Wagen übersehen hatte.

