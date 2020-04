Blaulicht : Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall in Wittlich

Wittlich Wegen missachteter Vorfahrt sind am Donnerstag in Wittlich zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Wittlich sind am Donnerstag, 16. April, zwei Menschen leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 16.15 Uhr fuhr die 57-jährige Fahrerin eines Hyundai die Trierer Landstraße in Wittlich in Richtung Innenstadt. Der 28-jährige Fahrer eines BMW kam ihr in der Trierer Landstraße entgegen und wollte in den Klausener Weg nach links abbiegen.