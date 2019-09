POLIZEI : Gabel von Radlader gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Mehren (red) Unbekannte haben zwischen Samstag, 31. August, 0.40 Uhr, und Sonntag, 1. September, 10.10 Uhr, einen Radlader gestohlen, der auf einer Baustelle in Mehren abgestellt war. Der Eigentümer fand das Gerät am Sonntag in einem Waldstück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken