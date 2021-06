Blaulicht : Gartenhaus in Greimerath fängt Feuer - Drei Menschen leicht verletzt

Foto: Wilfried Hoffmann 24 Bilder Gartenhaus brennt in Greimerath

Greimerath Am Sonntagmittag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Heckenbrand in Greimerath. Das Feuer griff daraufhin auf ein Gartenhaus über. Was bisher bekannt ist:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wilfried Hoffmann

Das Gartenhaus brannte komplett nieder. Auch ein Traktor fiel den Flammen zum Opfer.

Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Bei den ersten Löschversuchen verletzen sich drei Personen leicht. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt.

Die Schadenshöhe ist noch unklar