Die Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Werkzeug in Mehrig – Hohe Schadenssumme

Foto: dpa/Silas Stein

Mehring Unbekannte sind laut Polizei im Zeitraum von Samstagnachmittag, 19. Juni, bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags, 20. Juni, in eine Garage in Mehring eingedrungen. Die Tatörtlichkeit liegt, wie die Polizei weiter mitteilte, in der Nähe des Sportplatzes.

Es sei eine Zugangstür zur Garage gewaltsam aufgebrochen worden, wodurch die Einbrecher diverser Werkzeuge habhaft geworden seien.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.