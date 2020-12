Kriminalität : Einbrecher dringen in Firma in Gewerbegebiet Wiesbaum ein

Einbrecher dringen in Firma in Gewerbegebiet Wiesbaum ein

Im Gewerbegebiet in Wiesbaum waren Einbrecher unterwegs. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Wiesbaum Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag in ein Firmengebäude im Industriegebiet Wiesbaum eingebrochen. In Sachen Beute sind sie aber offenbar nicht fündig geworden.

Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitag, 18.45 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in ein Firmengebäude im Industrie- und Gewerbegebiet Wiesbaum (Higis-Ring) eingedrungen. Laut Polizei haben sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster eingeschlagen, sind dadurch in ein Büro eingestiegen und haben dort mehrere Schränke offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Fündig wurden sie aber wohl nicht. Nach bisherigen Ermittlungen seien sie ohne Beute wieder durch das eingeschlagene Fenster verschwunden.