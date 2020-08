Zeugen gesucht : Laterne im Morbacher Gewerbegebiet Humos beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach (red) m Bereich des LKW-Parkplatzes in der Hans-Georg-Mettler-Straße (Gewerbegebiet Humos) in Morbach ist eine Straßenlaterne beschädigt worden Wie die Polizei mitteilt, wurde de Schaden am Freitag, 14. August, bemerkt.

Auf der Grundlage des Schadensbilds dürfte vermutlich ein LKW-Fahrer als Verursacher in Frage kommen. Der Verursacher flüchtete. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Der Sachschaden an der Laterne beläuft sich auf etwa 1000 Euro.