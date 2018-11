später lesen Polizei Mit Auto gegen Mast: 19-Jährige verletzt sich leicht FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Leicht verletzt wurde eine 19-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein bei einem Unfall am Samstagmorgen, gegen 9.10 Uhr, zwischen Dohm-Lammersdorf und Hillesheim. Die junge Frau, die mit ihrem Wagen auf der K 56 in Richtung Hillesheim unterwegs war, kam am Ende einer Linkskurve ins Schlingern, touchierte mit der rechten Front ihres autos die Leitplanke, kam anschließend links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast, der zu Bruch ging.