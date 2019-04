später lesen Ausfahrt Hasborn Nach Fahrzeugbrand – Komplettsperrung der A 1 angekündigt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Gestern Abend ist auf der A 1 in Höhe der Ausfahrt Hasborn im Bereich einer Baustelle ein Auto ausgebrannt. Dabei wurde die Fahrbahndecke auf rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Saarbrücken so beschädigt, dass diese im Laufe des heutigen Montags neu asphaltiert werden muss. red