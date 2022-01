Blaulicht : Lastwagenbrand auf der A1 zwischen Wittlich und Hasborn

Flußbach/Wittlich Auf der A1 zwischen Wittlich und Koblenz brannte am Donnerstag ein LKW – kurz vor dem Rastplatz „Flußbach“. Die Autobahn musste am betreffenden Abschnitt zeitweilig wegen der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Ein Lastwagen brannte auf der auf der A1 am Donnerstag, 20. Januar, um 17:15 Uhr. Zu dem Brand kam es zwischen den Anschlussstellen Wittlich-Mitte und Hasborn in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor dem Rastplatz „Flußbach“. Das Führerhaus geriet aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. Es brannte vollständig aus, der Auflieger wurde im vorderen Bereich beschädigt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Lastwagen war mit 24 Tonnen Stahl beladenen.