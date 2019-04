Sachbeschädigungen auf dem Friedhof in Habscheid in der VG Prüm. Von Christian Moeris

Sachbeschädigungen auf dem Friedhof in Habscheid: Nach Angaben der Polizeiinspektion Prüm sollen Unbekannte in der vergangenen Woche mehrere Sachbeschädigungen auf dem Friedhof in Habscheid verübt haben. Der Vorfall soll sich nach Polizeiangaben bereits in der vergangenen Woche in der Nacht auf Mittwoch, den 24. April, ereignet haben. Die Täter sollen Weihwasserbehältnisse und Grabsteine auf den Gräbern beschädigt haben. Die Polizeiinspektion Prüm, Telefon 06551/9420, bittet um Zeugenhinweise.