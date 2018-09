SEK-Einsatz in Traben-Trarbach: Bewaffneter Mann auf der Flucht - Opfer unverletzt

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war im Rahmen eines großen Polizeieinsatzes am Montagabend, 24. September, in Traben-Trarbach im Einsatz: Zunächst war die Lage an der Mosel unklar. Überall im Stadtgebiet war Blaulicht zu sehen. Polizeiautos und Fahrzeuge des Rettungsdienstes wurden am Einsatzort in der Wildbadstraße zusammengezogen.

Beim Polizeipräsidium in Trier sprach man zunächst von einer „unklaren Gefahrenlage“, die geklärt werden sollte. Der Einsatzort befand sich im Stadtteil Trarbach. Gegen 17.45 Uhr wurde die Wildbadstraße weiträumig abgeriegelt. Nach Polizeiinformationen hatte sich in einem Mehrfamilienhaus, einer Immobilie auf dem Gelände der ehemaligen Wildstein-Kaserne, ein polizeibekannter Gewalttäter mit einem Messer und einer Axt bewaffnet.

TWITTER DER POLIZEI TRIER

Der Frau des Mannes gelang laut Polizei die Flucht aus dem Gebäude. Die Frau, die unverletzt ist, befindet sich in der Obhut der Polizei. Sie soll die Polizei alarmiert und zu Protokoll gegeben haben, ihr Mann habe sie mit einem Beil angegriffen und dabei gesagt: „Bevor ich wieder in den Knast gehe, nehme ich noch ein paar mit.“ Diese Aussage soll auch zu dem Großaufgebot an Einsatzkräften geführt haben.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es in der Wohnung des Mannes einen Streit gegeben hatte, in dessen Verlauf der 53-Jährige seine Partnerin offenbar mit einem Messer bedrohte. Eine Durchsuchung des Anwesens führte zum Auffinden des Messers. Der 53-Jährige hatte allerdings offenbar die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei zur Flucht genutzt.

Polizeibeamte umstellten das Gebäude und evakuierten weitere Menschen aus dem Mehrfamilienhaus.

Vor dem Gebäude hatten sich gegen 19 Uhr maskierte Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos auf ihren Einsatz vorbereitet, schusssichere Westen angezogen und sich mit weiterer Ausrüstung versorgt. Die SEK-Männer sollen das Anwesen mit zwölf Wohnungen, wovon allerdings nur zwei bewohnt sein sollen, durchsucht haben.

Der 53-Jährige, der sich laut der Frau in einem psychischen Ausnahmesituation befinden soll, ist auf der Flucht. Die Suche blieb am Abend erfolglos, denn in dem Gebäude soll der angeblich mit einer Axt bewaffnete Frührentner nicht aufgefunden worden sein.

Die Suche wurde am späten Abend mit verminderten Kräften und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera in der Umgebung fortgesetzt.

Die evakuierten Menschen konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei ist weiterhin mit starken Kräften vor Ort im Einsatz.