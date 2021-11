Blaulicht : Polizei stoppt illegalen Welpenhandel und Personentransport bei Spangdahlem

Spangdahlem Auf der A60 bei Spangdahlem waren am Sonntag mehrere Menschen von Rumänien in Richtung Niederlande unterwegs – allerdings ohne Erlaubnis. Bei der Kontrolle fand die Polizei außerdem einen Hundewelpen, der illegal verkauft werden sollte.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am Sonntag, dem 28.11.2021 auf der A60 in Höhe der Anschlussstelle Spangdahlem, ein rumänischer Personentransport durch Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Schweich gestoppt worden. Es wurde festgestellt, dass ohne Genehmigung Personen von Rumänien in die Niederlande transportiert werden sollten.