Diebe geben sich als Handwerker aus

In Trier-Ehrang haben sich zwei Männer durch einen Trick Zugang zu einer Wohnung verschafft, um eine alte Frau zu bestehlen. Die Polizei warnt vor den Betrügern und bittet Zeugen um Hinweise. red

Zwei Männer haben sich am Dienstagnachmittag in Trier-Ehrang in der Merowingerstraße an der Haustür einer Anwohnerin als Dachsanierer beziehungsweise Fassadenreiniger ausgegeben und sich so Zugang in die Wohnung verschafft. Die Täter stahlen dann Wertgegenstände. Zu Details will die Polizei Schweich sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Die beiden Täter waren allerdings möglicherweise mit einem gelben Kastenwagen mit schwarzer Aufschrift unterwegs. Die zuständige Polizeiinspektion Schweich fragt: Wer kann Angaben zu den Personen und dem Fahrzeug machen? Wo sind die angeblichen Dienstleister noch in Erscheinung getreten?

Hinweise an die Polizei Schweich, Telefon 06502/9157-29.