An mehren Stellen im Kreis haben Unbekannte illegal Müll abgelagert. Am Samstagmorgen hat ein Passant festgestellt, dass auf einem Parkplatz an der B 257 zwischen Daun und Darscheid mehreren alte Auto- und Traktorreifen abgelagert wurden. Bereits am Freitag ist einem Passanten aufgefallen, dass in einem Waldstück an der K 9 zwischen Oberstadtfeld und Üdersdorf illegal Sperrmüll entsorgt worden ist.