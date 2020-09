Blaulicht : Unbekannte manipulieren Bremsen an Auto in Zeltingen-Rachtig

Unbekannte manipulieren Bremsen an Auto in Zeltingen-Rachtig

Zeltingen-Rachtig Wegen der Manipulation von Bremsen an einem Auto in Zeltingen-Rachtig sucht die Polizei aktuell Zeugen. Glücklicherweise kam es trotz der Sachbeschädigung nicht zu einem Unfall.

Eine Sachbeschädigung, die schlimmer hätte enden können: Im Zeitraum von Sonntag, 30., bis Montag, 31. August haben Unbekannte Bremsen an einem Fahrzeug in Zeltingen-Rachtig manipuliert. Das teilt die Polizei am Abend mit.