Die Polizei bittet um Hinweise : Sachschaden nach Einbruchsversuch in Hermeskeil

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil (red) Unbekannte haben laut Polizei versucht, in das Technikgebäude eines Telekommunikationsanbieters in der Straße Alte Kirchstraße in Hermeskeil einzubrechen.

Die Tat sei im Zeitraum von Freitag, 28. August, bis Mittwoch, 2. September, begangen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, beschädigten die unbekannten Täter den Rollladen und zerstörten anschließend eine Fensterscheibe, welche sich auf der Rückseite des Gebäudes befindet.