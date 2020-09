Freizeit : Neuer Boule-Platz bereichert den Stadtpark

Hermeskeil Im oberen Teil der Anlage können nun auch ältere Bürger aktiv werden. Das verdankt sich der Initiative des Lions-Clubs Hochwald-Hermeskeil.

Daher lag es im Grunde nur nahe, so etwas auch in Hermeskeil anzubieten. Die Idee hatten Hans-Peter Eiden, bis zum Sommer Präsident des Lions-Clubs, und dessen Ehefrau Martina. Sie seien ja immer bestrebt, Projekte auf den Weg zu bringen, erklärt Eiden. Mit dem Boule-Platz, der ja etwas sei, das bleibt, wollten sie zudem „Hermeskeil etwas zurückgeben“. Vor allem ihren jahrelangen Unterstützern, die bei Lions-Veranstaltungen wie Konzerten, Bauernmarkt und Bücherbasar immer wieder fleißig spendeten. In Zeiten von Corona passe ein Boule-Platz zudem irgendwie in die Zeit, weil alle ja weniger verreisten und ja auch älter würden.