Stadtjubiläum Hermeskeil : Hermeskeil verzichtet auf virtuelle Geburtstagsparty

Hermeskeil (cweb) Eigentlich sollte im Juli in Hermeskeil groß gefeiert werden. Doch wegen des Verbots von Großveranstaltungen angesichts der Corona-Pandemie hat die Stadt alle geplanten Feierlichkeiten rund um ihren 50. Geburtstag inklusive Stadtwoche abgesagt.

Der Stadtvorstand hatte ursprünglich überlegt, am 4. Juli – dem Datum, an dem vor 50 Jahren die Stadtrechte an Hermeskeil verliehen wurden – ein kleines virtuelles Fest auf die Beine zu stellen. Dieses sollte per Livestream im Internet übertragen werden, um mit den Hermeskeilern – sozusagen über die Bildschirme digital verbunden – auf das Jubiläum anzustoßen. „Wir hatten schon ein fast fertiges Konzept. Aber wir haben diese Idee nun doch aufgegeben, weil es die aktuelle Situation einfach nicht mehr hergibt“, erläutert die Stadtchefin gegenüber dem TV.