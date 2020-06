Wohlfahrt : Trotz Corona jederzeit da für Schwerkranke und Sterbende

Hermeskeil Das Ambulante Hospiz Hochwald arbeitet zurzeit unter besonderen Bedingungen: Ein Ehrenamtler beschreibt seine Erlebnisse bei der Betreuung.

Klaus Jung, der trotz Corona ehrenamtlich eine Begleitung übernommen hat, beschreibt den Besuch in einem Seniorenheim von der Terminvergabe, über die Masken- und Schutzanzugspflicht bis hin zum Problem, in Corona-Zeiten zwischenmenschliche Nähe zu schaffen. „Wenn diese Brille nicht immer so beschlagen würde“, beschreibt er ein Problem wegen der Maskenpflicht. „Hoffentlich finde ich auf Anhieb den richtigen Gang und die Zimmertür. Peinlich, in dieser Maskerade suchend und fragend durchs Haus laufen zu müssen.“