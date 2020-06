Ausbildung : Ausbildung und Corona: Workshop für Eltern

TRier () Die Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Agentur für Arbeit Trier bieten am Donnerstag, 25. Juni, ein Webinar für Eltern an, deren Kinder gerade auf dem Sprung von der Schule in den Beruf sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei geht es um das Thema Bewerbung, den Ausbildungsmarkt und die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Ausbildung und Arbeitsmarkt.

Neben hilfreichen Tipps zur Ausbildungs- und Praktikumsplatzsuche gibt es einen Überblick über verschiedene Bewerbungsformen, Hinweise zur Gestaltung von Bewerbungsunterlagen und die Einbindung der Unternehmenssicht in die Formulierung der Bewerbung.

Das Webinar ist Teil der Workshop-Reihe „Eltern als Berufswahlbegleiter“. Aktuell sind junge Menschen wegen der Coronakrise in einer besonders schwierigen Situation. Ausbildungsmessen werden abgesagt, Berufs- und Studienorientierungstage sowie Elternabende an Schulen können leider nicht stattfinden. Das stellt Unternehmen vor Herausforderungen und Schüler wie Eltern vor viele Fragen. Dem will der Workshop Rechnung tr

Die Teilnahme ist kostenlos. Das Webinar findet von 17.30 bis 19 Uhr statt.