Polizei : Auto beschädigt und geflüchtet

Saarburg (red) Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 9.30 und 13 Uhr einen auf dem Parkplatz des in der Boorwiese befindlichen Saarburger Schulzentrums abgestellten PKW Hyundai an dessen Heckstoßstange auf der Fahrerseite beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.