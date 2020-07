Polizei : Auto beschädigt – Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz in Hermeskeil

Auto beschädigt – Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz in Hermeskeil

Hermeskeil Einen Sachschaden im vierstelligen Bereich hat jemand zu verantworten, der vorgestern auf dem REWE-Parkplatz in Hermeskeil war.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfallverursacher am Montag, 20. Juli, im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr – vermutlich beim Ausparken – mit seinem Fahrzeug gegen ein anderes parkendes Auto gestoßen.

Sie bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de