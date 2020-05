Entwicklungshilfe : Lions Club Daun hilft Waisenkindern im Westen Kenias

An der Abstandsregel wird noch gearbeitet. Foto: Waisenhaus Little Prinz

Daun (red) Die Corona-Pandemie ist auch in Kenia angekommen. Der Lions Clubs Daun will mit einer großen Geldspende für den Schutz der Kinder und Betreuer im Waisenhaus Little Prinz im kenianischen Shinyalu sorgen.



Von links: Lawrence, Mwasi und Agrey. Foto: Waisenhaus Little Prinz