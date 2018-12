später lesen Polizei Mofafahrer weicht aus und stürzt Teilen

Twittern

Teilen



(mh) Ein laut Polizei unachtsamer Autofahrer, der zudem geflüchtet ist, hat den Unfall eines Mofafahrers verursacht. Der Autofahrer hatte am Mittwoch gegen 17.10 Uhr seinen dunklen Wagen in der Schulstraße in Kelberg rückwärts ausgeparkt.