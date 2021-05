Blaulicht : Lebensgefährlich verletzt: Mann wird in Veldenz von Traktor überrollt

Veldenz Weil er in Veldenz von einem Traktor überrollt wurde, ist ein Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie es zu dem Unfall kam.

Am Freitag, 14. Mai, gegen 14:55 Uhr wurde der Polizei in Bernkastel-Kues ein Betriebsunfall in Veldenz gemeldet, bei dem eine Person von einem Traktor überrollt worden sei. Das teilt die Polizei am Abend mit.