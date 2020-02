Konzert : Zwischen Tiefsinn und Klamauk

Das Duo SDP aus Berlin, bestehend aus Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, trat im Februar 2020 im den Atelier in Luxemburg auf. Foto: Julia Nemesheimer

Luxemburg Das Berliner Duo SDP liefert vor vollem Haus eine gute Show mit seinen größten Hits und zeigt seine große Bandbreite.

Die kleinste Show im kleinsten Land der Tour. Für das Duo SDP (dahinter steckt Stonedeafproduction – etwaige Ähnlichkeit zur Abkürzung SPD ist natürlich absolut zufällig) ist das Konzert im vollgepackten den Atelier in Luxemburg Stadt im Vergleich zu den riesigen Hallen, die sie aktuell meist ausverkaufen, winzig. Die beiden Musiker Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin wissen das zu schätzen und freuen sich mehr als einmal im Laufe des gut zweistündigen Konzerts darüber, das Publikum bis in die letzte Reihe sehen zu können.

Das ist vorwiegend jung und zeigt sich bei vielen Songs textsicher. Die sind bei SDP der wohl wichtigste Bestandteil ihrer Musik und lassen sich, genauso wenig wie die übrigen Bestandteile, kaum in eine Schublade stecken. Von ironischem Klamauk über tiefsinnige, teils balladeske Lieder findet man die ganze Bandbreite an Möglichkeiten auf den Alben, die das Duo seit den frühen 2000er veröffentlicht.

Live liefern die Jungs gemeinsam mit ihrer Band eine mitreißende Show, wenngleich das Publikum in Luxemburg sich vor allem in den vorderen Reihen in Tanzlaune befindet, der Rest ist bis zum letzten Drittel des Gigs verhältnismäßig unbewegt.