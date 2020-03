Arbeitsmarkt : Berufsausbildung in Teilzeit

Trier/Saarbrücken Zugang gelockert: Chance zur Fachkräftesicherung und für eingeschränkte Berufstätige.

() Nicht immer können Auszubildende ihre Ausbildung in Vollzeit absolvieren. Manchmal lassen die persönlichen Rahmenbedingen wegen Kinderbetreuung oder Betreuung pflegebedürftiger Personen dies nicht zu. In solchen Fällen bietet die Ausbildung in Teilzeit Gelegenheit zum Weg in die Berufswelt. Darauf verweist die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. In diesen Fällen einigen sich Auszubildende und Betrieb auf eine wöchentliche Ausbildungszeit von 20 bis 35 Stunden. Somit könne die Ausbildungszeit an die betrieblichen Abläufe und die individuellen Bedürfnisse der Auszubildenden angepasst werden, so die Behörde. Der Berufsschulunterricht erfolgt in Vollzeit.