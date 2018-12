später lesen Teilen

Real Madrid hat nach der höchsten Heimniederlage für einen spanischen Club in der Europapokal-Historie in der Liga wieder gewonnen. Drei Tage nach dem 0:3 gegen ZSKA Moskau in der Champions League setzte sich Spaniens Rekordmeister am Samstag im Stadtderby gegen Aufsteiger Rayo Vallecano mit 1:0 (1:0) durch.