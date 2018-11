später lesen Schweich TuS Mosella sucht Fußballtalente Teilen

(red) Für ihre zukünftigen Mannschaften der D- und C-Jugend sucht der TuS Mosella Schweich noch weitere Talente. Daher bietet der Verein am Freitag, 7. Dezember, 18.15 bis 19.45 Uhr, für die Jahrgänge 2006, 2007, 2008 im Stadion am Winzerkeller ein Sichtungstraining an.