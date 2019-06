Schule : 90 Schüler nehmen Abschied

Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm Prüm Abschlussfeier an der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm für rund 90 Schüler aus vier Klassen - ein starker Jahrgang in jeder Beziehung. So lautete auch das selbst gewählte Motto „Wege gehen - Spuren hinterlassen". Der Tag startete bereits um 8.30 Uhr mit einem musikalisch und textlich wunderbar gestalteten Wortgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Gordian und Epimachus in Niederprüm. Auch in der festlich geschmückten und von der Veranstaltungstechnik-AG perfekt ausgeleuchteten und bis in die letzte Reihe akustisch bestens funktionierenden Pausenhalle bot der Abschlussjahrgang ein starkes Programm vor der Übergabe der Zeugnisse. Beim anschließenden „Flug in die Freiheit“ starteten personalisierte Luftballons von allen, um in Prüm und Umgebung „Wege zu gehen und Spuren zu hinterlassen“, denn mancher gefundene Ballon wurde in sozialen Netzwerken gepostet. Fotos: Gönül Genc. Foto: TV/Gönül Genc