Bickendorf : Wehrführerwechsel in Bickendorf

Stabübergabe nach 30 Jahren: Wehrführer Wilfried Kootz ( 3.v.l.) übergibt an Dirk Weides (4.v.l.). Zu den Gratulanten zählten auch Wehrleiter Klaus Peter Dimmer, Beigeordneter Rainer Wirtz, der neue stellvertretende Wehrführer Christian Brück, Ortsbürgermeister Dietmar Tures und der bisherige Ortsbürgermeister Arnold Berg . Foto: Michael Barg. Foto: TV/Michael Barg

Bickendorf (red) Nach mehr als 30 Jahren Dienstzeit als Wehrführer in Bickendorf hat Wilfried Kootz (Dritter von links) das Amt des Wehrführers an Dirk Weides (Vierter von links) übergeben. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wählte die Feuerwehr, die immerhin 30 Aktive verzeichnet, den bisherigen Stellvertreter Weides zum neuen Wehrführer.

